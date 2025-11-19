Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε στην πόλη της Καστοριάς

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, υπόθεση απάτης και παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών, που τελέστηκε σε βάρος 59χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω κατήγγειλε ότι, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, άγνωστο άτομο επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του, προσποιούμενο υπάλληλο του λογιστή του και αφού του παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, κατάφερε και του δημιούργησε εν αγνοία του ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking), αποκτώντας παράνομα πρόσβαση σ΄ αυτήν και μεταφέροντας το χρηματικό ποσό των -1.500- ευρώ σε έτερο ψηφιακό πορτοφόλι.

Από τη συνδυαστική μελέτη και αξιοποίηση των στοιχείων που συνελέγησαν στο πλαίσιο της διενεργηθείσας αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 25χρονου ημεδαπού, ο οποίος είναι κάτοχος του ψηφιακού πορτοφολιού που μεταφέρθηκε το χρηματικό ποσό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη με υπολογιστή και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.