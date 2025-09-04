Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε σε περιοχή της Καστοριάς

Εξιχνιάσθηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, υπόθεση απάτης, που τελέστηκε σε βάρος 39χρονου ημεδαπού σε περιοχή της Καστοριάς.

Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω κατήγγειλε ότι την 18-06-2025 άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του και αφού του παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, έπεισε αυτόν τεχνηέντως να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό συνολικά το χρηματικό ποσό των -456,75- ευρώ.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 37χρονου ημεδαπού, ο οποίος είναι κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού, που μεταφέρθηκε το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό και σε βάρος του, σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.