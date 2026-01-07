Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απάτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, υπόθεση απάτης, που τελέστηκε σε βάρος 43χρονης ημεδαπής.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος δύο ατόμων, γυναίκα ηλικίας 49 ετών και άνδρα ηλικίας 36 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη κατά εξακολούθηση.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, η 43χρονη κατήγγειλε ότι κατά το διάστημα από 11-10-2025 έως 10-11-2025 εξαπατήθηκε, από άγνωστο άνδρα που την προσέγγισε σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθή.

Πιο αναλυτικά, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, προσποιούμενος τον εθελοντή ιατρό, που προσφέρει βοήθεια σε άτομα στη Συρία, που την έχουν ανάγκη. Στη συνέχεια ο ανωτέρω, εκμεταλλευόμενος τα αισθήματα συμπόνιας της 43χρονης και προσποιούμενος ότι κινδυνεύει η ζωή του και ότι είναι απαραίτητο να φύγει από τη Συρία, την έπεισε και κατάφερε να της αποσπάσει το χρηματικό ποσό των -7.200- ευρώ, μέσω καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς και το χρηματικό ποσό των -660- ευρώ μέσω προπληρωμένων καρτών, τις οποίες ακολούθως εξαργύρωσε.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των κατηγορούμενων, οι οποίοι είναι κάτοχοι των τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους μεταφέρθηκε μέρος του ανωτέρω χρηματικού ποσού.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.