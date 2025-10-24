Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απάτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, υπόθεση απάτης, που τελέστηκε σε βάρος 58χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα, ο 58χρονος κατήγγειλε ότι, μεσημβρινές ώρες της 03-06-2025, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του άγνωστος άνδρας και παρουσιάζοντάς του ψευδή γεγονότα ως αληθή, τον έπεισε και μετέφερε σε τραπεζικό λογαριασμό το χρηματικό ποσό των -700- ευρώ.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 65χρονης ημεδαπής, η οποία είναι κάτοχος του αριθμού τηλεφώνου με τον οποίο έγινε η τηλεφωνική επικοινωνία και 59χρονου ημεδαπού, ο οποίος είναι κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο μεταφέρθηκε το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.