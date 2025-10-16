PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απάτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας

19:44 | 16/10/2025

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων  Φλώρινας, υπόθεση απάτης, που τελέσθηκε την 14-09-2025, σε βάρος 68χρονης ημεδαπής, σε περιοχή της Φλώρινας.

Συγκεκριμένα, η 68χρονη κατήγγειλε ότι, την 14-09-2025 μεσημβρινές ώρες, άγνωστη γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και αφού της παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, προσποιούμενη τη λογίστρια και με το πρόσχημα της ασφάλισης περιουσίας και λοιπών τιμαλφών, την έπεισε να ασφαλίσει διάφορα τιμαλφή, ακολούθως άγνωστος άνδρας, μετέβη στην οικία της 68χρονης, όπου και παρέλαβε χρυσές λίρες, συνολικής αξίας περίπου -35.000- ευρώ.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των ανωτέρω αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 26χρονου ημεδαπού, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των στοιχείων της συνεργού του.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

