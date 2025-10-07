Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απάτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, που τελέσθηκε αρχές Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, σε βάρος 80χρονης ημεδαπής, στην πόλη των Γρεβενών.

Συγκεκριμένα, η 80χρονη κατήγγειλε ότι, την 06-09-2025 άγνωστη γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και αφού της παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, προσποιούμενη τη λογίστρια και με το πρόσχημα της ασφάλισης περιουσίας και λοιπών τιμαλφών, την έπεισε να παραδώσει διάφορα τιμαλφή συνολικής αξίας περίπου -10.000- ευρώ και το χρηματικό ποσό των -28.400- ευρώ, σε άγνωστο άνδρα, ο οποίος είχε μεταβεί στην οικία της, έχοντας τον ρόλο του «εισπράκτορα».

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των ανωτέρω αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 39χρονου ημεδαπού, ο οποίος είχε το ρόλο του «εισπράκτορα» και είχε μεταβεί με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας 28χρονου ημεδαπού, στην πόλη των Γρεβενών, μαζί με άγνωστο άτομο, ο οποίος στη συγκεκριμένη απάτη είχε το ρόλο του «τσιλιαδόρου», τα στοιχεία του οποίου αναζητούνται να ταυτοποιηθούν.

Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, για τα αδικήματα της απάτης και της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι, ο 39χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αστυνομικές Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του 39χρονου.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα πλημμελειοδικών Γρεβενών.