Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απάτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης

Εξιχνιάσθηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, υπόθεση απάτης, που τελέστηκε σε βάρος 70χρονης ημεδαπής.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω κατήγγειλε ότι, την 08-08-2025, εξαπατήθηκε, καθώς σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με άγνωστο άτομο, το οποίο προσποιούμενο συνεργάτη του λογιστή της και παρουσιάζοντάς την ψευδή γεγονότα ως αληθή, την έπεισε τεχνηέντως να προμηθευτεί συνολικά -4- προπληρωμένες κάρτες “PAYSAFE”, συνολικής χρηματικής αξίας -350- ευρώ, γνωστοποιώντας σε αυτόν τον κωδικό τους, με αποτέλεσμα να της αφαιρέσει το ανωτέρω χρηματικό ποσό.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 43χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.