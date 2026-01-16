Εξιχνιάσθηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα έξω από κατάστημα εστίασης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάσθηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς, που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026, έξω από κατάστημα εστίασης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -2- άτομα (70χρονος φυσικός και 42χρονη ηθική αυτουργός των πυροβολισμών), ενώ αναζητείται 39χρονος έτερος φυσικός αυτουργός των πυροβολισμών.

Διαβάστε επίσης

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και βεγγαλικών.

Ειδικότερα, ύστερα από ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ειδικών Ερευνών και κατόπιν αξιοποίησης και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι η 42χρονη εισήλθε στο κατάστημα και διαπληκτίστηκε με τον ιδιοκτήτη του, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε.

Με την παρέλευση λίγης ώρας, προσέγγισε το σημείο με όχημα ο 39χρονος, ο οποίος, από κοινού με την 42χρονη, ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια, με παρότρυνση της, πυροβόλησε προς το μέρος του, τραυματίζοντάς τον στον μηρό.

Αμέσως μετά, προσέτρεξε στο σημείο ο 70χρονος –πατέρας του ιδιοκτήτη, φέροντας όπλο, και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών με τον 39χρονο, ο οποίος τον τραυμάτισε στο πόδι.

Στη συνέχεια ο 39χρονος διέφυγε με το όχημα του, ενώ η 42χρονη τράπηκε σε φυγή πεζή.

Πρωινές ώρες της Τρίτης, 13 Ιανουαρίου 2026, και της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., στο πλαίσιο των οποίων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν η 42χρονη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου και ο 70χρονος, κατόπιν σχετικού εντάλματος που εκδόθηκε σε βάρος του.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-25.695- ευρώ,

-10.500- δολάρια,

αεροβόλο πιστόλι,

φυσίγγιο και βολίδες αεροβόλων,

μαχαίρι,

κροτίδα,

καπνογόνο,

όχημα,

κινητό τηλέφωνο και

-10- σπρέι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος του 39χρονου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο Ανακριτή και αναζητείται.