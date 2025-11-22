Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε σε βάρος 48χρονης

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε την 02-08-2025 στην πόλη της Κοζάνης, σε βάρος 48χρονης ημεδαπής.

Συγκεκριμένα, την 04-08-2025 η 48χρονη κατήγγειλε ότι, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και προσποιούμενος τον λογιστή της, παρουσιάζοντάς της ψευδή γεγονότα ως αληθινά, την έπεισε να εκδώσει -10- προπληρωμένες κάρτες «paysafe», συνολικής αξίας -1.000- ευρώ και στη συνέχεια του έδωσε τους κωδικούς αυτών, με αποτέλεσμα να της αποσπάσει παρανόμως το προαναφερόμενο ποσό.

Μετά από ενδελεχή έρευνα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 27χρονου ημεδαπού, ο οποίος είναι κάτοχος του λογαριασμού, στον οποίο πιστώθηκε το ανωτέρω χρηματικό ποσό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.