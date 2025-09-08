Εξιχνιάσθηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, υπόθεση απάτης, που τελέστηκε σε βάρος 52χρονου ημεδαπού.

Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω κατήγγειλε ότι, την 03-02-2025, εξαπατήθηκε, καθώς σε τηλεφωνική επικοινωνία μέσω εφαρμογής viber που είχε με άγνωστο άτομο, το οποίο του παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, τον έπεισε και κατέθεσε μέσω αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής (ΑΤΜ) σε -2- τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικά το χρηματικό ποσό των -631- ευρώ.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία -2- ημεδαπών, ηλικίας 32 και 53 ετών, οι οποίοι είναι κάτοχοι των -2- τραπεζικών λογαριασμών που μεταφέρθηκε το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.