Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας υπόθεση απάτης, που διαπράχθηκε σε βάρος γυναίκας

Εξιχνιάσθηκε, ύστερα από ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, υπόθεση απάτης, που διαπράχθηκε την 10-11-2025 τις πρωινές ώρες, σε βάρος 79χρονης ημεδαπής, σε περιοχή της Φλώρινας.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, ταυτοποιήθηκαν από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς και εντοπίσθηκαν με τη συνδρομή των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, σε περιοχή της Ημαθίας, -2- ημεδαποί, ηλικίας 35 και 42 ετών, οι οποίοι είχαν το ρόλο του «εισπράκτορα», ενώ αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη -2- συνεργών τους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, την 10-11-2025 τις πρωινές ώρες, η 79χρονη δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος της συστήθηκε ως ιατρός και αφού προφασίστηκε ότι συγγενικό της πρόσωπο (εγγονή) είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, της απαίτησε την καταβολή χρηματικού ποσού «δήθεν» για το χειρουργείο ύψους -58.000- ευρώ, ενώ ταυτόχρονα άγνωστη γυναίκα προσποιούνταν το συγγενικό πρόσωπο, την εγγονή της 79χρονης.

Ακολούθως, η 79χρονη υπό τις τηλεφωνικές οδηγίες του υποτιθέμενου ιατρού, μετέβη σε περιοχή της Φλώρινας, και παρέδωσε στους προαναφερόμενους, τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των -10.000- ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των -2- ημεδαπών, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας, ενώ από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας συνεχίζονται οι έρευνες, για την ταυτοποίηση των συνεργών τους.