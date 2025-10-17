Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, υπόθεση απάτης με υπολογιστή, που τελέσθηκε την 23-12-2024, σε βάρος 21χρονης ημεδαπής, στην πόλη της Φλώρινας και σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος -3- ατόμων, ενός 22χρονου αλλοδαπού και -2- ημεδαπών, ηλικίας 24 και 23 ετών, για το αδίκημα της απάτης με υπολογιστή.

Συγκεκριμένα, η 21χρονη κατήγγειλε ότι, την 23-12-2024 μεσημβρινές ώρες, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και αφού της παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα του ότι, είναι δικαιούχος επιδόματος ρεύματος, κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε -2- τραπεζικούς λογαριασμούς της και να μεταφέρει συνολικά το χρηματικό ποσό των -970,15- ευρώ σε ηλεκτρονικό πορτοφόλι πολλαπλών χρήσεων.

Διαβάστε επίσης

Συνεχιζόμενης της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, κάτοχος του τηλεφώνου που έγινε η επικοινωνία είναι ο 22χρονος, ενώ τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια στα οποία μεταφέρθηκε μέρος του χρηματικού ποσού, ανήκουν στην 24χρονη και στον 23χρονο, αντίστοιχα.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.