Εξιχνιάσθηκε αμέσως κλοπή από οικία στο Γαλαξίδι Φωκίδας

Από το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών, στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, εξιχνιάσθηκε αμέσως υπόθεση κλοπής από οικία, η οποία διαπράχθηκε απογευματινές ώρες της 06-12-2025, στο Γαλαξίδι Φωκίδας.

Για την υπόθεση αυτή ταυτοποιήθηκε ένας αλλοδαπός, του οποίου η προσαγωγή πραγματοποιήθηκε προχθες (09-12-2025) το βράδυ, ομολόγησε την πράξη του και σε βάρος του σχηματίσθηκε σχετική ποινική δικογραφία.

Όπως προέκυψε, ο ανωτέρω αφαίρεσε από το εσωτερικό της οικίας διάφορα χρυσά και ασημένια κοσμήματα, αξεσουάρ και ρολόγια, καθώς και μικρό χρηματικό ποσό, τα οποία (πλην του χρηματικού ποσού) παρέδωσε στους αστυνομικούς και αυτά ακολούθως αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.

Γίνεται μνεία ότι, στον κατηγορούμενο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, αμέσως μετά την αποφυλάκισή του από Κατάστημα Κράτησης της χώρας.

Την προανάκριση διενήργησε με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών.