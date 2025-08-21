Εξιχνιάσθηκε άμεσα ληστεία σε κατάστημα – σούπερ μάρκετ από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, εξιχνιάσθηκε αμέσως ληστεία, η οποία διαπράχθηκε στις 18-08-2025 το πρωί σε κατάστημα – σούπερ μάρκετ ευρύτερης περιοχής της Χαλκίδας.

Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκε ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική ποινική δικογραφία.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω εισήλθε εντός του καταστήματος και προσποιούμενος τον πελάτη, αφαίρεσε προϊόντα, ωστόσο έγινε αντιληπτός από υπάλληλο του καταστήματος, την οποία απώθησε με τα χέρια του, με αποτέλεσμα να την ρίξει στο έδαφος και ακολούθως εκείνος τράπηκε σε φυγή.

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.