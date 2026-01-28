Εξιχνιάσθηκε άμεσα κλοπή από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, εξιχνιάσθηκε άμεσα κλοπή σε βάρος αλλοδαπής, σε περιοχή της Λαμίας, η οποία διαπράχθηκε στις 25-01-2026 μεσημβρινές ώρες.

Για την υπόθεση, μετά από άμεση κινητοποίηση και επιστάμενες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, συνελήφθη ένας (1) ημεδαπός προχθες το μεσημέρι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Ειδικότερα ο ανωτέρω, από κοινού με δύο ακόμη συνεργούς του, ένας εκ των οποίων ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη προχθες (26-01-2026) πρώτες πρωινές ώρες, αφαίρεσαν από την αλλοδαπή χρηματικό ποσό.

Επιπλέον, από τους αστυνομικούς συνελήφθη ο γονέας του ενός ανηλίκου, για παραμέληση της εποπτείας του, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο συνεργός τους και ο γονέας του έτερου ανηλίκου.

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.