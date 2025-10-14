Εξιχνιάσθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, -2- περιπτώσεις απόπειρας κλοπής, που διαπράχθηκαν προχθές (12-10-2025) σε περιοχές της Εορδαίας, για τις οποίες σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 44χρονης ημεδαπής, για το αδίκημα της απόπειρας κλοπής κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας διαπιστώθηκε ότι, την 12-10-2025 πρωινές και μεσημεριανές ώρες σε περιοχές της Εορδαίας, 44χρονη ημεδαπή αφού πλησίασε διαδοχικά 79χρονο ημεδαπό και 80χρονη ημεδαπή, αποπειράθηκε με τη μέθοδο της απασχόλησης και του εναγκαλισμού, να αφαιρέσει από αυτούς, κάποιο προσωπικό τους αντικείμενο ή χρηματικό ποσό, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Ακολούθως, επιβιβάστηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε άγνωστος άνδρας, τα στοιχεία του οποίου αναζητούνται να ταυτοποιηθούν και αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της 44χρονης, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.