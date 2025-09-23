Εξιχνιάσεις κλοπών που έγιναν το τελευταίο δίμηνο σε Σέρρες και Χαλκιδική

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν – σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις – συνολικά 12 κλοπές, εκ των οποίων 4 απόπειρες, που έγιναν πριν λίγες ημέρες σε καταστήματα στις Σέρρες και τον περασμένο Αύγουστο σε παραθαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής.

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη προχθες το απόγευμα (21 Σεπτεμβρίου 2025) σε περιοχή των Σερρών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ένας ημεδαπός άνδρας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ανήλικων συνεργών του, για κλοπές – διαρρήξεις καταστημάτων.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι ενεργώντας από κοινού, το βράδυ της 21 προς 22 Σεπτεμβρίου 2025, διέρρηξαν 3 καταστήματα στις Σέρρες, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 220 ευρώ, 1 κινητό τηλέφωνο και 1 μαχαίρι, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων.

Επιπλέον στις 19 και 21 Σεπτεμβρίου 2025 αποπειράθηκαν να διαρρήξουν ακόμα 2 καταστήματα στις Σέρρες, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε.

Επίσης προέκυψε ότι ο συλληφθείς τα ξημερώματα της 14ης Σεπτεμβρίου 2025, προσπάθησε να διαρρήξει άλλα 2 καταστήματα στις Σέρρες, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αφαιρέσει οτιδήποτε.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Στη δεύτερη περίπτωση, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κασσάνδρας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ανήλικων, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, το χρονικό διάστημα από 9 έως 13 Αυγούστου 2025, ενεργώντας μαζί με συνεργό τους, διέπραξαν 5 κλοπές τσαντών και πορτοφολιών σε παραθαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 525 ευρώ, 4 κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες, προσωπικά έγγραφα και άλλα αντικείμενα.

Επίσης, χρησιμοποιώντας 2 από τις κλεμμένες τραπεζικές κάρτες πραγματοποίησαν αγορές προϊόντων από καταστήματα της περιοχής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.