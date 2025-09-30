Εξέγερση Κρατούμενων: Καίρια η επέμβαση των Αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. σε μία εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση

Χειροπέδες σε δέκα κρατούμενους, για τα επεισόδια και τον εμπρησμό στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσαβέτειας πέρασαν οι αστυνομικοί.

Σε επίσημη ενημέρωσή της η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας για το συμβάν αναφέρει πως οι νεαροί έγκλειστοι –εννέα Έλληνες και ένας αλλοδαπός– έβαλαν φωτιά σε κλινοσκεπάσματα, στρώματα και ρουχισμό, έσπασαν τζάμια και εκτόξευσαν ξύλα, σίδερα και άλλα αντικείμενα προς σωφρονιστικούς υπαλλήλους, αστυνομικούς και πυροσβέστες. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς υπήρξε άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των παρευρισκομένων.

Η επέμβαση αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι δέκα εμπλεκόμενοι. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και διατάραξη λειτουργίας Υπηρεσίας. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των συνθηκών κράτησης στα σωφρονιστικά καταστήματα ανηλίκων. Οι φυλακές αντιμετωπίζουν διαχρονικά προβλήματα υπερπληθυσμού, έλλειψης προσωπικού και ανεπαρκών υποδομών, τα οποία συχνά οδηγούν σε εκρήξεις βίας.

Πηγή: taxydromos.gr