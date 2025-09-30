ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΤΑΣ

Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Βουλευτή Άρτας Ν.Δ. κ. Γεώργιο ΣΤΥΛΙΟ

Βουλευτή Άρτας ΣΥΡΙΖΑ κ. Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη ΨΑΘΑ

Δήμαρχο Αρταίων κ. Χριστόφορο ΣΙΑΦΑΚΑ

ΘΕΜΑ: «Πρόταση για ίδρυση Σχολής Αστυφυλάκων στην Άρτα»

Μετά την πρόσφατη απόφαση περί κλεισίματος του Στρατοπέδου στην Άρτα, παραμένουν ανεκμετάλλευτες σημαντικές και σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι οποίες δύνανται να αξιοποιηθούν άμεσα προς όφελος τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και της τοπικής κοινωνίας. Η Ένωσή μας προτείνει την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Αστυφυλάκων Άρτας στις εν λόγω εγκαταστάσεις, με βάση τα ακόλουθα επιχειρήματα:

1. Έτοιμες υποδομές

Το πρώην στρατόπεδο διαθέτει σύγχρονα κτήρια, θαλάμους, γραφεία και βοηθητικούς χώρους. Οι υποδομές αυτές έχουν κατασκευαστεί με προδιαγραφές που ανταποκρίνονται σε στρατιωτική και εκπαιδευτική χρήση, γεγονός που επιτρέπει την άμεση αξιοποίησή τους. Με ελάχιστες παρεμβάσεις μπορούν να μετατραπούν σε αίθουσες διδασκαλίας, θαλάμους σπουδαστών και διοικητικούς χώρους, εξασφαλίζοντας λειτουργικότητα και περιορισμένο κόστος προσαρμογής για το Υπουργείο.

2. Στρατηγική γεωγραφική θέση

Η Άρτα βρίσκεται σε κομβικό σημείο στο κέντρο της Ηπείρου, με εύκολη πρόσβαση σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αιτωλοακαρνανία. Η θέση αυτή καθιστά την πόλη ιδανικό σημείο εξυπηρέτησης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, ενισχύοντας την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

3. Προστασία αστικού δάσους

Η εγκατάσταση συνορεύει με τις παρυφές του αστικού δάσους της Άρτας. Η μόνιμη παρουσία προσωπικού και σπουδαστών της Σχολής θα συνεισφέρει ουσιαστικά στη φύλαξη και προστασία του, αποτρέποντας φθορές ή αυθαίρετες παρεμβάσεις. Παράλληλα, διασφαλίζεται η περιβαλλοντική και δημόσια ασφάλεια, καθώς ο χώρος αποκτά συνεχή επιτήρηση και φροντίδα.

4. Αναπτυξιακή διάσταση

Η ίδρυση και λειτουργία μιας Σχολής Αστυφυλάκων θα αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία. Η παρουσία εκατοντάδων σπουδαστών και προσωπικού θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει την τοπική αγορά, θα τονώσει τον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, ενώ θα αναβαθμίσει συνολικά την οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής. Πρόκειται για μια επένδυση που θα αποδώσει άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη στην πόλη και στον νομό.

5. Εκπαιδευτική ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας

Η δημιουργία νέας Σχολής στην Ήπειρο θα καλύψει το υφιστάμενο κενό στην περιοχή, όπου σήμερα δεν λειτουργεί καμία εκπαιδευτική δομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η εκπαιδευτική παρουσία του Σώματος, ενώ παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα καλύτερης γεωγραφικής κατανομής των δυνάμεων και των πόρων.

6. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση στελεχών

Οι εγκαταστάσεις δεν χρειάζεται να περιοριστούν αποκλειστικά στην εκπαίδευση νεοεισερχόμενων σπουδαστών. Μπορούν να αξιοποιηθούν και για προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των ήδη υπηρετούντων αστυνομικών, καλύπτοντας σύγχρονες ανάγκες σε θέματα επιχειρησιακής τακτικής, ψηφιακών δεξιοτήτων και διαχείρισης κρίσεων. Έτσι η Σχολή θα λειτουργεί ως διαρκές κέντρο γνώσης και αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ.

Με την παρούσα πρόταση θεωρούμε ότι η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του πρώην Στρατοπέδου Άρτας ως Σχολής Αστυφυλάκων δεν αποτελεί απλώς μια ρεαλιστική και άμεσα εφαρμόσιμη λύση, αλλά και μια αναπτυξιακή επένδυση που θα αφήσει ισχυρό αποτύπωμα τόσο στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και στην τοπική κοινωνία της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής.

Με εκτίμηση.