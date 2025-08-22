Εξαρθρώθηκε συμμορία διαρρηκτών που δρούσε στη Μύκονο

Συνελήφθησαν χθες (Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025) στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας 21, 24, 25 και 36 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συγκρότηση εγκληματικής ομάδας (συμμορία), διάπραξη διακεκριμένων κλοπών (τετελεσμένων και σε απόπειρα) κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε από τη συνδυαστική συλλογή-αξιολόγηση-αξιοποίηση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, την επισταμένη έρευνα πεδίου και τη μελέτη του τρόπου ενέργειας (modus operandi) τους, οι δράστες προέβαιναν συστηματικά σε κλοπές από κατοικίες και τουριστικά καταλύματα αφαιρώντας χρήματα, τιμαλφή, επώνυμα αξεσουάρ και ρολόγια.

Για την αποδόμηση και τον τερματισμό της εγκληματικής του δράσης συγκροτήθηκε ειδική ομάδα έρευνας, αστυνομικοί της οποίας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες και έπειτα από αναζητήσεις να τους εντοπίσουν.

Στο πλαίσιο στοχευμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο κατάλυμα που διέμεναν προσωρινά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τιμαλφή (ρολόγια, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια κ.α.)

Αξεσουάρ επώνυμων εταιριών (τσάντες, πορτοφόλια, ζώνες, γυαλιά ηλίου, καπέλα κ.α.)

Ενδύματα και υποδήματα επώνυμων εταιριών

-3.395- ευρώ, -50- δολάρια Η.Π.Α., -10- Ελβετικά Φράγκα, -215- Λέβα Βουλγαρίας και -400- Λεκ Αλβανίας

Ανδρικά ενδύματα-υποδήματα και αξεσουάρ που χρησιμοποιούσαν οι δράστες κατά την εγκληματική τους δραστηριότητα

-6- ζευγάρια γάντια εργασίας

-4- φακοί μπαταρίας

-4- Κινητά τηλέφωνα

Από τα ανευρεθέντα πειστήρια και την ανάλυση των δεδομένων της υπόθεσης έχουν εξιχνιαστεί συνολικά -13- περιπτώσεις κλοπών και απόπειρας κλοπών χρήματων – αντικειμένων εκτιμώμενης αξίας πάνω από -130.000- ευρώ, τις οποίες διέπραξαν το χρονικό διάστημα από 06.08.2025 έως 20.08.2025.

Μέρος των κατασχεθέντων που βρέθηκαν, αφού αναγνωρίστηκαν αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Σημειώνεται ότι, από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο έχει τεθεί σε εφαρμογή ενισχυμένο σχέδιο μέτρων ασφάλειας και αστυνόμευσης.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των όλων των διατιθέμενων αστυνομικών μονάδων – μέσων και τη διενέργεια συστηματικών και κατά περίπτωση, εξειδικευμένων ελέγχων, με στόχο: