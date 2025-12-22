Εξαρθρώθηκε εγκληματικός βραχίονας που διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης στην Κω

Τη σύλληψη εγκληματικού βραχίονα, που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στο νησί της Κω, πέτυχε προχθες (20 Δεκεμβρίου 2025) το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω.

Πρόκειται για έναν 27χρονο ημεδαπό, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του περιλαμβάνει και έναν 26χρονο αλλοδαπό, που βρίσκεται έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης για παρόμοια υπόθεση.

Ειδικότερα, προχθες το πρωί πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του 26χρονου, οπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-76,2- γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένα σε -19- μικροσυσκευασίες

-3,4- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης διαμοιρασμένα σε -2- μικροσυσκευασίες

-229- γραμμάρια μαγειρική σόδα, που χρησιμοποιούταν για τη νόθευση της κοκαΐνης

-14.700- ευρώ, -1000- λεκ Αλβανίας, -35- λίρες Μ. Βρετανίας, -5- δολάρια Η.Π.Α.

-4- κινητά τηλέφωνα

Ζυγαριά ακριβείας

Πτυσσόμενη ράβδος

Πλήθος κενών μικρών πλαστικών συσκευασιών που χρησιμοποιούνται στον διαμοιρασμό των ναρκωτικών ουσιών

Όπως διακριβώθηκε, ο 27χρονος προμηθευόταν, κατείχε και διακινούσε τις ναρκωτικές ουσίες, αποδίδοντας τα «κέρδη» από την εγκληματική δραστηριότητα στον 26χρονο έγκλειστο, υπό την πλήρη καθοδήγηση και τις εντολές του οποίου ενεργούσε.

Ο συλληφθείς οδηγείται σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.