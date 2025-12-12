Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς εγκληματική οργάνωση

Ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων φιαλών ψυκτικού υγρού (φρέον), από την Αλβανία στην Ελλάδα.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν χθες (11-12-2025) τις απογευματινές ώρες, σε περιοχές της Καστοριάς, από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς, συνολικά -4- άτομα, εκ των οποίων ένας 34χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε ηγετικό ρόλο, ήτοι οργάνωνε την παράνομη εισαγωγή των φιαλών (φρέον) από το εξωτερικό στη χώρα μας και την περαιτέρω διανομή τους και ακόμη -3- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων -2- ημεδαποί ηλικίας 58 και 66 ετών και -1- αλλοδαπός, ηλικίας 29 ετών.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη ενός 38χρονου αλλοδαπού μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα μας σε προγενέστερο χρόνο.

Η ανωτέρω εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν στην παράνομη εισαγωγή των φιαλών ψυκτικού υγρού στη χώρα μας από την Αλβανία και τη διακίνηση τους, αποσκοπώντας στην πώλησή τους, στερούμενων των κατάλληλων πιστοποιήσεων, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, στερώντας το Ελληνικό Δημόσιο από την είσπραξη των σχετικών πόρων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας και της συνακόλουθης στέρησης από το Ελληνικό Δημόσιο είσπραξης των σχετικών πόρων μέσω των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς εντοπίσθηκε χθες (11-12-2025) το πρωί, σε περιοχή της Καστοριάς, να κινείται ύποπτα Ι.Χ.Φ. με οδηγό 58χρονο ημεδαπό και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, –60– μεταλλικές φιάλες περιέχουσες φθοριούχο ψυκτικό αέριο (φρέον), συνολικού βάρους -657,2- κιλών.

Οι ανωτέρω φιάλες εισήχθησαν από μη νομοθετημένο σημείο της ελληνοαλβανικής μεθορίου στην Ελλάδα, τις βραδινές ώρες της 01-12-2025, από -2- αλλοδαπούς ηλικίας 29 και 38 ετών, τις οποίες προσωρινά αποθήκευσαν στο ποιμνιοστάσιο του 58χρονου. Στη συνέχεια, ο 58χρονος την 11-12-2025 αφού τις φόρτωσε σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, τις μετέφερε με προορισμό το κτήμα 66χρονου ημεδαπού.

Ακολούθως, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο ποιμνιοστάσιο του 58χρονου ημεδαπού βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- κυνηγετικό όπλο που κατείχε παράνομα και -15- κυνηγετικά φυσίγγια, ενώ στο κτήμα του 66χρονου ημεδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -60- μεταλλικές φιάλες περιέχουσες φθοριούχο ψυκτικό αέριο (φρέον), συνολικού βάρους -678- κιλών, καθώς και το χρηματικό ποσό των -140- ευρώ.

Κατόπιν τούτου συγκροτήθηκαν από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς ειδικές ομάδες και τις μεσημβρινές ώρες της 11-12-2025 σε περιοχή της Καστοριάς, εντοπίσθηκαν σε Ι.Χ.Φ αυτοκίνητο και συνελήφθησαν ο 29χρονος αλλοδαπός και ο 34χρονος αλλοδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -500- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, κατά το παρελθόν ο 34χρονος αλλοδαπός, ηγετικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, έχει απασχολήσει κατ΄ επανάληψη για το ίδιο αδίκημα τις αρχές .

Η συνολική εμπορική αξία των παράνομων φιαλών φρέον που κατασχέθηκαν, εκτιμάται στα –58.000– ευρώ περίπου και θα παραδοθούν στο Τελωνείο Καστοριάς, για τον προσδιορισμό και τον καταλογισμό των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και την περαιτέρω διαχείρισή τους (εξέταση από Χημείο κ.λ.π).

Επιπλέον, κατασχέθηκαν -5- κινητά τηλέφωνα και -7- κάρτες sim καθώς και Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο.

Η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς και συνεχίζεται για την περαιτέρω διερεύνηση της δράσης της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.