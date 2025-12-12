Άγριο επεισόδιο στις φυλακές Κασσαβετείας - Ένας τραυματίας

Στα χέρια πιάστηκαν ανήλικοι κρατούμενοι των αγροτικών φυλακών Κασσαβέτειας την περασμένη Δευτέρα. Αποτέλεσμα της σύρραξης ήταν να τραυματιστεί ένας από τους εμπλεκόμενους και να χρειαστεί να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, πέντε ανήλικοι κρατούμενοι του σωφρονιστικού καταστήματος επιτέθηκαν για άγνωστο λόγο σε έναν άλλο ανήλικο. Άρχισαν να τον χτυπούν με τα χέρια στο πρόσωπο και τον τραυμάτισαν στη γνάθο και σε άλλα σημεία του σώματος.

Διαβάστε επίσης

Σε βάρος των ανήλικων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και αναμένεται να καθήσουν στο εδώλιο του Δικαστηρίου Ανηλίκων Βόλου ενώ την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να περάσουν από το πειθαρχικό όργανο των φυλακών, στο οποίο προΐσταται ο εισαγγελέας φυλακών.

Γιώργος Βαϊσμένος