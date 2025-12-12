PoliceNET of Greece logo
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οξειδωμένη οβίδα κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον 6ο προβλήτα του λιμανιού

22:30 | 12/12/2025

Οξειδωμένο πυρομαχικό υλικού (πιθανόν οβίδα του Β’ παγκοσμίου πολέμου) εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από συνεργείο δυτών στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το πυρομαχικό υλικό (οβίδα διαστάσεων 30 εκατοστών) εναποτέθηκε στο κρηπίδωμα 11 του λιμένα, όπου παραμένει φυλασσόμενο. Από τη Λιμενική Αρχή αποκλείστηκε το σημείο και παράλληλα ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού ξηράς.

