Εξαρθρώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας εγκληματική οργάνωση – Συνελήφθησαν 7 μέλη

Εξαρθρώθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Πόρου, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης και αστυνομικού σκύλου, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Τροιζηνίας και του Πόρου.

Συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 13-10-2025 σε Τροιζηνία, Πόρο και Κυψέλη -7- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ηλικίας 21, 25, 36, 40, 46, 54 και 59 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται επιπλέον -23- άτομα και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βεγγαλικών.

Κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων του Αστυνομικού Τμήματος Τροιζήνας αναφορικά με εγκληματικό δίκτυο που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Τροιζηνίας και του Πόρου, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Κατά τη χαρτογράφηση της εγκληματικής τους δράσης διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για οργάνωση με συνεχή δράση και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της, η οποία χρονολογείται από τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι -2- πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια καλλιέργειας υδροπονικής κάνναβης ήταν εγκατεστημένα εντός των οικιών κατηγορουμένων, ενώ το έτερο εντοπίστηκε σε αποθήκη οικίας.

Κατόπιν ερευνών στους χώρους που χρησιμοποιούσαν για την παραγωγή και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-1- κιλό και -869- γραμμάρια κάνναβης,

-44,84- γραμμ. κοκαΐνης,

-67- δενδρύλλια κάνναβης,

-3- ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των -4.435- ευρώ,

-2- αυτοκίνητα με τα οποία πραγματοποιούσαν τις μετακινήσεις τους,

πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου και

-8- κροτίδες.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.