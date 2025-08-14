Εξαρθρώθηκε 4μελής συμμορία που διέπραττε κλοπές

Συνελήφθησαν προχθες Τρίτη (12 Αυγούστου 2025) στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου δύο ημεδαποί, ηλικίας 13 και 15 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο ακόμη 14χρονοι ημεδαποί, συνεργοί τους.

Διαβάστε επίσης

Όπως διακριβώθηκε από τη μελέτη του τρόπου ενέργειας (modus operandi) τους, τη συνδυαστική συλλογή-αξιολόγηση-αξιοποίηση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και την επισταμένη αστυνομική έρευνα, οι δράστες προέβαιναν συστηματικά σε κλοπές δικύκλων με τις οποίες μετέβαιναν σε επιχειρήσεις τις οποίες παραβίαζαν, αφαιρώντας χρήματα και αντικείμενα, αποκτώντας με αυτόν το τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Ειδικότερα, ενεργώντας από κοινού με υποδομή που είχαν δημιουργήσει, το χρονικό διάστημα από 05.08.2025 έως προχθες (12.08.2025) οι δράστες διέπραξαν συνολικά -8- κλοπές δικύκλων και -3- διαρρήξεις επιχειρήσεων.

Όλα τα οχήματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Σημειώνεται ότι, από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο έχει τεθεί σε εφαρμογή ενισχυμένο σχέδιο μέτρων ασφάλειας και αστυνόμευσης.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των όλων των διατιθέμενων αστυνομικών μονάδων – μέσων και τη διενέργεια συστηματικών και κατά περίπτωση, εξειδικευμένων ελέγχων, με στόχο: