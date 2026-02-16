Εξάρχεια: Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. ένας 45χρονος

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., μεσημβρινές ώρες της 12-2-2026 στην περιοχή των Εξαρχείων, 45χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 12-2-2026 σε κεντρικό σημείο των Εξαρχείων, ο 45χρονος προέβη σε προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζής γυναίκας.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων ενώ σε έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους -18- εκατοστών.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων εξιχνιάστηκαν επιπλέον -3- υποθέσεις προσβολών γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζών γυναικών που διέπραξε ο 45χρονος τις τελευταίες -10- ημέρες στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.