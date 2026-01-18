Εξαιρετική δουλειά από τους Αστυνομικούς του Α.Τ. Καλυμνίων

Συνελήφθη προχθες (Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026) στην Κάλυμνο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων, ένας 24χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών, προχθες το μεσημέρι έπειτα από στοχευμένη έρευνα βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα εντός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσε ο 24χρονος:

Δεκαέξι «φιξάκια» ηρωίνης συνολικού βάρους -21,5- γραμμαρίων

Τέσσερα «φιξάκια» κοκαΐνης συνολικού βάρους -20,9- γραμμαρίων

Οι ναρκωτικές ουσίες, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και το Ι.Χ.Ε. κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.