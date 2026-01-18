3 συλλήψεις για κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση στην Κέρκυρα

Από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), συνελήφθησαν, τις βραδινές ώρες στις 15 Ιανουαρίου 2026, τρία άτομα νεαρής ηλικίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Πρόκειται για έναν 18χρονο και δύο 17χρονους ημεδαπούς (έναν ανήλικο και μία ανήλικη), οι οποίοι εντοπίστηκαν μετά από άμεση αστυνομική κινητοποίηση τη στιγμή που είχαν διαρρήξει κατάστημα της Κεντρικής Λαϊκής Αγοράς του νησιού.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω είχαν παραβιάσει έτερο κατάστημα, δύο φορές σε προγενέστερο χρόνο και συγκεκριμένα την 10 και 14 Ιανουαρίου 2026, αφαιρώντας μόνο στη μία από τις δύο περιπτώσεις μικρό χρηματικό ποσό.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.