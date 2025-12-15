Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: drones της ΕΛ.ΑΣ «χτενίζουν» την περιοχή για ένα σημάδι

Να βρεθεί σώος ο Αλέξης εύχονται και προσεύχονται οι γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του στο Βενιζέλειο νοσοκομείο καθώς έχουν περάσει τόσες ημέρες και δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Οι αστυνομικές δυνάμεις «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή του Βάμου Αποκορώνου όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου γιατρού. Εκτιμάται ότι πιθανότατα εντοπίστηκε εκεί επειδή ίσως παρουσίασε κάποιο πρόβλημα το όχημα. Είναι δηλαδή μία εκδοχή που εξετάζεται.

Το θέμα είναι ότι το κινητό του τηλέφωνο έχει «νεκρώσει» ημέρες τώρα και αυτό είναι κάτι που δυσκολεύει και ανησυχεί τις Αρχές. Drones της ΕΛ.ΑΣ «σαρώνουν» επιμελώς δυσπρόσιτα κομμάτια της περιοχής, ψάχνουν αστυνομικοί και εθελοντές, ψάχνουν και ντόπιοι αλλά και κτηνοτρόφοι που γνωρίζουν τα μέρη εκεί σαν την παλάμη τους. Ο Αλέξης είναι ένας άνθρωπος ευγενικός και καλοσυνάτος και τον αγαπούν όλοι στον χώρο της εργασίας του αλλά απ’ όπου και αν έχει περάσει, μόνο τα καλύτερα λένε οι συνάδελφοι του.

Σύμφωνα με το cretalive.gr ο 33χρονος έκανε ειδικότητα ΩΡΛ στο Βενιζέλειο. Την Κυριακή (7/12) επικοινώνησε με τον πατέρα του, στην Θεσσαλονίκη, και τον παρακάλεσε να ταξιδέψει στην Κρήτη διότι δεν ήταν καλά και ήθελε κάποιον δικό του άνθρωπο να μιλήσει. Ο πατέρας ταξίδεψε την ίδια ημέρα, όμως ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί. Η σπιτονοικοκυρά ενημέρωσε τον πατέρα ότι ο 33χρονος είχε φύγει με το αυτοκίνητο του, ενώ προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν στο διαμέρισμα του.