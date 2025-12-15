PoliceNET of Greece logo
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 15 έως 19 Δεκεμβρίου

11:29 | 15/12/2025

Κατά την περίοδο 15 έως 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.462.243.998,92 ευρώ σε 3.086.186 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026.
  • Στις 15 Δεκεμβρίουθα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για πληρωμή παροχών τέως ΟΑΕΕ.
  • Από 15 έως 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για καταβολή δώρων Χριστουγέννων επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για καταβολή δώρου Χριστουγέννων.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
