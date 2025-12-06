Εξαφάνιση 20χρονης

Στις 05/12/2025, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Λαυρίου Αττικής η Μαρία – Ζωή Σιδηροπούλου, 20 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 06/12/2025 για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης

Να σημειωθεί ότι για την εν λόγω εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του «Χαμόγελου του Παιδιού», «Θανάσης Μακρής».

Η Μαρία – Ζωή Σιδηροπούλου έχει ύψος 1,70 μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρη ζακέτα με κουκούλα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.