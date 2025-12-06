Εξαφάνιση 36χρονου

Στις 31/07/2025, βραδινές ώρες, ο Φέλιξ Μπαρατίν, 36 ετών, γαλλικής καταγωγής, επιβιβάστηκε σε πλοίο ΑΚΚΑ της γραμμής Πάτρα – Βενετία, με το όχημά του, έκτοτε αγνοείται. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος του φορέα A.R.P.D. (Assistance et Recherche de Personnes Disparues) από τη Γαλλία, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Υπάρχει ενδεχόμενο να αποβιβάστηκε στην Ηγουμενίτσα.

Ο Φέλιξ Μπαρατίν έχει ύψος 1,75 και είναι αδύνατος. Έχει κοντά μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια, έχει μουστάκι και γένια, Ο ενήλικος έχει μία ουλή στο μάγουλο. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.