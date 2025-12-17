Εξαφάνιση 13χρονης

Στις 14/12/2025, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από τη περιοχή των Κάτω Πατησίων, στην Αθήνα, η Ιωάννα – Ελένη Ντ., 13 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 16/12/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ιωάννα – Ελένη Ντ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό γούνινο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.