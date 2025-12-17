Εκπαιδευτική δράση στις εγκαταστάσεις της Ε.Κ.Α.Μ.

Στην Αθήνα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) στο Μαρκόπουλο Αττικής, καθώς και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», πραγματοποιήθηκε από 11 έως 13 Νοεμβρίου 2025 η εκπαιδευτική δράση «EU Search, Detect and React/ Ε.Ε. Ανίχνευση, Εντοπισμός και Ανταπόκριση».

Διοργανώθηκε από την Ε.Κ.Α.Μ. σε συνεργασία με το High Risk Security Network (HRSN-EU), στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας 4 (Working Group 4 – Human Factor), και είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνικών εντοπισμού ύποπτης συμπεριφοράς τύπου «σκιαγράφησης» δραστών (profiling).

Στο σεμινάριο συμμετείχαν ως εκπαιδευόμενοι -18- αστυνομικοί (-3- από την Ε.Κ.Α.Μ., -5- από τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, -7- από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, από τους οποίους -3- από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και -3- από την Ο.Π.Κ.Ε.), των οποίων το έργο, ως πρώτοι ανταποκριτές, είναι συναφές με το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτές προέρχονταν από χώρες-μέλη του δικτύου και συγκεκριμένα ένας από την Ελλάδα, υπηρετών στην Ε.Κ.Α.Μ., ένας από το Ηνωμένο Βασίλειο και ένας από την Ολλανδία. Παράλληλα, συμμετείχαν ως παρατηρητές, με σκοπό τη συλλογή ανατροφοδότησης, μέλη της Ομάδας Εργασίας 4 από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία και τη Νορβηγία.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη σκιαγράφηση δραστών, τον εντοπισμό ύποπτης συμπεριφοράς και την εφαρμογή της τεχνικής SDR (Search, Detect and React). Παράλληλα, τους δόθηκε η δυνατότητα να εφαρμόσουν τις ανωτέρω τεχνικές σε πραγματικές συνθήκες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, αφενός επιτεύχθηκε η επιμόρφωση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και αφετέρου συλλέχθηκε ουσιαστικό ανατροφοδοτικό υλικό σχετικά με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του σεμιναρίου. Το υλικό αυτό προβλέπεται να αξιοποιηθεί για την παροχή αντίστοιχων εκπαιδεύσεων σε υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι, το Δίκτυο Ασφαλείας Υψηλού Κινδύνου (High Risk Security Network) είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, με αποστολή την ανάπτυξη τεχνογνωσία για την προστασία δημόσιων χώρων από τρομοκρατικές ή άλλες σοβαρές έκνομες ενέργειες και απευθύνεται σε επιχειρησιακές μονάδες, με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα εκπαίδευσης και επιχειρησιακής μεθοδολογίας.

Η Ε.Κ.Α.Μ. συμμετέχει στο Δίκτυο από το 2018 ως ισότιμο πλήρες μέλος και μετέχει ενεργά στις Ομάδες Εργασίας WG 1- Risk Assessment και WG 4 – Human Factor, με το αντικείμενο που πραγματεύεται η δεύτερη να είναι η αξιολόγηση και ανάλυση γνωστικών και συμπεριφορικών παραγόντων που επηρεάζουν το αστυνομικό έργο.