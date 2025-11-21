Europol: Αρνείται τις κατηγορίες ο χάκερ που συνελήφθη στην Ελλάδα για κυβερνοεπιθέσεις-Τι εντόπισαν σπίτι του

Αρνείται κάθε κατηγορία ο 38χρονος που συνελήφθη στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Europol για την καταπολέμηση του διεθνούς κυβερνοεγκλήματος.

Ο 38χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, αρνήθηκε τις κατηγορίες για τη δημιουργία του κακόβουλου λογισμικού VenomRAT, σύμφωνα με νομική πηγή και δικαστικά έγγραφα.

Ο συλληφθής κατηγορείται για παραγωγή, κατοχή και διακίνηση του λογισμικού παρακολούθησης Venom και Pandora, τουλάχιστον από το 2022, υποβοήθηση της παράνομης παρακολούθησης δεδομένων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με το Reuters.

Στους αστυνομικούς ανέφερε ότι δεν ενημερώθηκε εγκαίρως για όλες τις κατηγορίες.

Ηδη για την περίπτωσή του, τρέχουν ξεχωριστές έρευνες σε Γαλλία και ΗΠΑ, ενώ στο Παρίσι εκκρεμεί αίτημα έκδοσής του.

Τι βρήκαν στο σπίτι του 38χρονου

Μετά την έρευνα που έγινε στο σπίτι όπου διέμενε στη Νίκαια, στις αρχές του μήνα, εντοπίστηκαν:

Έντεκα (11) χρεωστικές κάρτες ελληνικών και ξένων τραπεζών

Μετρητά ύψους 15.205 ευρώ

Κρυπτονομίσματα αξίας 8.134,56 ευρώ

Σκληροί δίσκοι,

κινητά τηλέφωνα,

εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης

ψηφιακό πορτοφόλι τύπου “hardware wallet” με συνολικό ποσό κρυπτονομισμάτων που αντιστοιχεί σε 140.424 δολάρια, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να κατασχεθούν, καθώς έλειπε η φυσική συσκευή πρόσβασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ο δράστης είχε νοικιάσει το λογισμικό σε πάνω από 1.000 άτομα.

Το λογισμικό ήταν διαθέσιμο προς πώληση στο διαδίκτυο έναντι ποσών που κυμαίνονταν από 150 τον μήνα έως 1.550 ευρώ το 12μηνο, ανάλογα με τη διάρκεια χρήσης και τις παρεχόμενες δυνατότητες.

iefimerida.gr