Έτσι δρούσαν οι ανήλικοι «dealers» μέσα σε σχολεία - Ο αποκαλυπτικός διάλογος της συμμορίας

Ανήλικοι μαθητές ήταν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κάνναβη και κοκαΐνη μέσα σε σχολεία της Αττικής.

Το Star σε ρεπορτάζ του που προβλήθηκε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων αποκάλυψε πώς οι ανήλικοι «dealers» προσέγγιζαν τους υποψήφιους αγοραστές και ποια ήταν τα παρατσούκλια τους.

Η Αστυνομία εξάρθρωσε την εγκληματική οργάνωση και προχώρησε σε 12 συλλήψεις μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος. Σημειώνεται ότι μεταξύ των 12 που συνελήφθησαν ήταν και 6 ανήλικοι που δρούσαν κυρίως σε σχολεία και κεντρικές πλατείες.

Οι ανήλικοι dealers προσέγγιζαν μαθητές ακόμα και μέσα στο προαύλιο του σχολείου.

«Καθόντουσαν στο προαύλιο και ήρθαν και με έπιασαν. Μου είπαν ότι είναι νέοι στο σχολείο και θα διοργανώσουν ένα πάρτι για να γνωριστούμε… Μετά από λίγο μου είπαν ότι αν θέλω να είμαι πιο χαλαρή έχουν κάτι που θα με κάνει να ξεχάσω όλα μου τα προβλήματα, με πολύ λίγα χρήματα… Από τότε δεν τους ξαναείδα, κάποιοι συμμαθητές μου, νομίζω αγόρασαν, αλλά δεν ξέρω τι», ανέφερε μαθήτρια στο Star.

Tα «παρατσούκλια» της συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά

Ηγετικό στέλεχος της συμμορίας είναι ο 20χρονος με το παρατσούκλι «Φρατέλο», ο οποίος κατηγορείται μεταξύ άλλων κατηγορειται και για οπλοκατοχή.

Κωδικές ονομασίες είχαν και τα ανήλικα μέλη της συμμορίας:

Oι 17χρονος «Πίπης» , ο «Νίτσε», ο «Σόνι» και ο «Νικολα», ο 16χρονος «Φαρού» και ο μικρότερος της συμμορίας, μόλις 15 χρονών, ο «Φέσι».

Οι ανήλικοι δρούσαν μεταξύ άλλων και στην κεντρική πλατεία της Φιλαδέλφειας. Συναντούσαν ανηλίκους και τους πουλούσαν ναρκωτικά. Αυτόπτης μάρτυρας, μιλά αποκλειστικά στο Star.

«Ήταν εδώ σε πλατείες, σε διάφορα σημεία, πήγαιναν διακριτικά και προσπαθούσαν να πουλήσουν ναρκωτικά. Και οι αγοραστές ήταν μικροί...» ανέφερε χαρακτηριστικά αυτόπτης μάρτυρας.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σπίτια που έκρυβαν ναρκωτικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 γραμμ. κοκαΐνης, 28 γραμμ. κάνναβης, 4.800 ευρώ, πολλά κινητά τηλέφωνα, ένα πιστόλι ρέπλικα, γεμιστήρας, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και σιδερογροθιά.

Οι περιοχές που δρούσαν οι ανήλικοι διακινητές ναρκωτικών

Οι διακινητές δρούσαν κυρίως στις περιοχές της Φιλαδέλφειας, Νέα Χαλκηδόνας και Άνω Πατησίων. Είχαν πάει σε αρκετά σχολεία της περιοχής. Τον πυρήνα της οργάνωσης αποτελούσαν οι έξι ενήλικοι, ενώ οι ανήλικοι χρησιμοποιούνταν ως «βαποράκια».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, οι μαθητές είχαν διακινήσει ναρκωτικά ακόμα και σε πενθήμερη εκδρομή, με την αστυνομία να έχει καταγράψει τις τηλεφωνικές επαφές.

«Θα φας πολύ ξύλο, μπρο» - Οι διάλογοι της συμμορίας των μαθητών

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι της συμμορίας που κατέγραψε η ΕΛΑΣ.

Ο κοριός της ΕΛΑΣ «έβγαλε λαβράκι». για τη δράση της συμμορίας. Οι κατηγορούμενοι επικοινωνούσαν μεταξύ τους με τηλέφωνα-φαντάσματα προκειμένου να μην εντοπιστούν.

Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω αποκαλυπτικός διάλογος στον οποίο παραλείπονται οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούν τα μέλη της συμμορίας.

Ο παρακάτω διάλογος είναι μεταξύ του 20χρονου που είναι ηγετικό στέλεχος και ενός ανηλίκου:

20χρονος: Πού είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο

20χρονος: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, "έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο". Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

20χρονος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Εκτός όμως από ξύλο, έχει καταγραφεί και περιστατικό με σβήσιμο αναμμένου τσιγάρου σε μέλος της συμμορίας.

Ειδικότερα, από την «σκιαγράφηση» της λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι αυτή διεπόταν από αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, η μη τήρηση των οποίων επέσυρε στα μέλη χρηματικές κυρώσεις, άσκηση σωματικής βίας ακόμα και υποβολή σε βασανιστήρια.



