Ετήσιος χορός Αστυνομικών - Τιμήθηκαν Αστυνομικοί που συνταξιοδοτήθηκαν

Σε μια βραδιά γεμάτη ζωντάνια, συγκίνηση και κέφι, πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στο κοσμικό κέντρο Elia Loft, ο ετήσιος χορός της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Τρικάλων. Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος αστυνομικών, οικογενειών και φίλων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια χρονιά την στήριξη στο Σώμα.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσαν οι βραβεύσεις παιδιών αστυνομικών που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας τα έτη 2024 και 2025. Παράλληλα, τιμήθηκαν οι αστυνομικοί που συνταξιοδοτήθηκαν τη χρονιά που πέρασε, ως ένδειξη αναγνώρισης της πολυετούς προσφοράς τους στο Σώμα και την κοινωνία, μεταξύ αυτών και ο συντοπίτης μας Κώστας Μπαλιακούτας.

Μετά τις απονομές, τη σκυτάλη πήρε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τους ερμηνευτές Σταύρο Φωτιάδη και Βίλλυ Ραζή, οι οποίοι με το λαϊκό τους ρεπερτόριο απογείωσαν τη διασκέδαση, κρατώντας αμείωτο το κέφι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Υποστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. Ιωάννης Ραχωβίτσας, ο Γενικός Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής Θεσσαλίας Στέλιος Μπιλιάλης, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Γρηγόρης Γερακαράκος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αριστείδης Κολιός, η Αντιδήμαρχος Τρικκαίων Σοφία Αλεστά καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων με επικεφαλής τον Πρόεδρο Ιωάννη Αναγνώστου.

Η διοργάνωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ενότητα, το ήθος και την κοινωνική αποδοχή των αστυνομικών υπαλλήλων του νομού.

Πηγή: tameteora.gr