Ετήσια Εκδήλωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας

Η ετήσια εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, παρουσία –μεταξύ άλλων- της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Φυσικής Ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ.

«Αισθάνομαι συγκίνηση και περηφάνια που πριν από 25 χρόνια ιδρύσαμε αυτή την Υπηρεσία, που και φέτος σημειώνει ρεκόρ εξιχνιάσεων, ερευνών σε όλον τον δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα», σημείωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αναλυτικότερα, τόνισε πως, είναι πολύ σημαντικό το να «ενισχύουμε διαρκώς και να “εξοπλίζουμε” το κράτος, με θεσμούς, με νομοθεσία, με νέα εργαλεία, με τεχνικά μέσα, που βελτιώνονται κάθε φορά όλο και περισσότερο, με την τεχνολογία και ό,τι άλλο απαιτείται για να γίνουμε αποτελεσματικότεροι. Παράλληλα, να έχουμε ικανό προσωπικό, το οποίο να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά και να διεισδύει στις ομάδες αυτές φέρνοντας αποτέλεσμα». Συνεχάρη, μάλιστα τους επικεφαλής Αξιωματικούς της Υπηρεσίας, όπως και όσους υπηρετούν σε αυτή για τα καλά αποτελέσματα, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αρμόδια Εισαγγελέα Εφετών, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, την οποία συνεχάρη για την προσφορά της στην Υπηρεσία. «Θέλουμε να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, την ίδια θέρμη, την ίδια αποτελεσματικότητα, να πάμε σε έναν καινούργιο χρόνο με μεγαλύτερη δυναμική, με περισσότερες προσπάθειες, με περισσότερα αποτελέσματα… Η Ελληνική Αστυνομία έχει πια μεγάλη αποδοχή από την ελληνική κοινωνία με τη δουλειά που καθημερινά πραγματοποιεί, με τις επιτυχίες και τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως με την προσπάθεια που κάνει κάθε μέρα να βρίσκεται κοντά στους πολίτες παρέχοντάς τους ασφάλεια», κατέληξε ο κ. Υπουργός.

Διαβάστε επίσης

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του στη μεγάλη σημασία της Υπηρεσίας, που έχει συμβάλλει – με τα πολύ καλά αποτελέσματα, διαχρονικά από την ημέρα ίδρυσής της, από τον σημερινό Υπουργό Προστασίας του Πολίτη- στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, όπως είπε: «Να τιμήσουμε και όσους πέρασαν από αυτή τη θέση, γιατί όλοι μαζί, και οι προηγούμενοι και εσείς σήμερα, χτίζετε αυτή την αξιοπιστία, αυτό που όλοι θέλουμε, να λειτουργούν οι θεσμοί, να λειτουργούν οι Υπηρεσίες, να είναι κοντά στον πολίτη, να προσφέρουν. Χτίζουμε, για τον αστυνομικό μας, για τον πυροσβέστη μας, για τον λιμενικό μας, αυτή τη σχέση που πρέπει να υπάρχει και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα Σώματα. Των αστυνομικών μας, που σήμερα αυτές τις μέρες, τις τελευταίες, βλέπουμε να είναι στους δρόμους και να υπερασπίζονται τον νόμο, την τάξη και το συμφέρον των πολιτών».

«Τη σημερινή ημέρα δεν θα πρέπει να τη βλέπουμε σαν μία συμβολική μέρα, που είμαστε “υποχρεωμένοι” να γιορτάσουμε, αλλά σαν μία μέρα ουσιαστική και έχοντας ως στόχο το πώς θα γίνουμε καλύτεροι», τόνισε ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος. Πρόσθεσε, δε, πως, «δεν θα πρέπει ποτέ να επαναπαυόμαστε στο τί έχουμε επιτύχει. Αντίθετα, στηριζόμενοι πάνω στο κεκτημένο, να προγραμματίζουμε, να σχεδιάζουμε και, γιατί όχι, να έχουμε και όραμα για το μέλλον, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Ξεπερνώντας, έτσι, διαδικασίες, που, πολλές φορές, οδηγούν τη δράση μας σε μία ρουτίνα. Και αυτός πολλές φορές είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος που μπορούμε να διατρέξουμε. Κάνουμε πολλές φορές, με μία μηχανιστική προσέγγιση, τα ίδια πράγματα και αναμένουμε τα ίδια αποτελέσματα. Όμως η κοινωνία εξελίσσεται, το έγκλημα εξελίσσεται και, δυστυχώς, και η διαφθορά, παρ’ όλες τις μεγάλες προσπάθειες που κάνουμε και τα ισχυρά χτυπήματα που έχουμε δώσει, εξακολουθεί να υπάρχει. Άρα η ανάγκη είναι πολύ μεγάλη και σημαντική, να κρατάμε αυτή την Υπηρεσία σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και κάθε μέρα αυτό να επιβεβαιώνεται με τις δράσεις της και την αποτελεσματικότητά της… Η χρονιά που τελειώνει, είναι μια χρονιά ρεκόρ. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν και την επόμενη χρονιά, να έρθουμε πάλι εδώ να πούμε ότι και το 2026 θα είναι και αυτή μια χρονιά ρεκόρ. Ας ανταγωνιζόμαστε λοιπόν τον εαυτό μας και να γινόμαστε καλύτεροι», κατέληξε ο κ. Αρχηγός.

Τα συγχαρητήρια τους για τη δράση της Υπηρεσίας και τα πολύ σημαντικά αποτελέσματά της στην καταπολέμηση της διαφοράς στα Σώματα Ασφαλείας, αλλά και σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα έδωσαν ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς και ο εκπρόσωπος του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστράτηγος Αναστάσιος Παππάς.

Ο Διοικητής της Υπηρεσίας, Ταξίαρχος Ιωάννης Δημητρακόπουλος, παρουσίασε το έργο, τη δομή και τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας, υπογραμμίζοντας ότι η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ακεραιότητα αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής της και το θεμέλιο της αξιοπιστίας του κράτους δικαίου. Τόνισε ότι η διαφθορά δεν είναι μια απλή παραβίαση του νόμου, αλλά μια κρίση εμπιστοσύνης που υπονομεύει τη συνοχή της κοινωνίας και απαιτεί διαρκή, μεθοδική και θεσμικά θωρακισμένη δράση. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και της συνεργασίας με τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν ενισχύσει διαχρονικά τον ρόλο και το κύρος της Υπηρεσίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους δόκιμους αξιωματικούς των τριών Σωμάτων Ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι αποτελούν τη νέα γενιά στελεχών που θα κληθούν να υπηρετήσουν με υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως σημείωσε, η ενσωμάτωση της ακεραιότητας στο αξιακό τους υπόβαθρο αποτελεί το σημαντικότερο εφόδιο για να διαφυλάξουν την αξιοπιστία των θεσμών, να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις των επόμενων ετών.

Στη συνέχεια, η Εποπτεύουσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, Εισαγγελέας Εφετών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, αφού ευχαρίστησε τα Στελέχη της Υπηρεσίας για την αποτελεσματική συνεργασία και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν στον καθημερινό αγώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, προχώρησε στην κεντρική ομιλία της εκδήλωσης, αναπτύσσοντας τη θεματική «Η άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών ως βασική ανακριτική πράξη – εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του επιχειρησιακού έργου από Τμηματάρχες της Υπηρεσίας.

Παρέστησαν, επίσης, οι Προϊστάμενοι των Εισαγγελιών Πρωτοδικών και Εφετών Αθηνών, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, εκπρόσωποι της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, του Σώματος Επιθεώρησης και των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί και Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος.