Έρχονται 1.000 προσλήψεις στο Λιμενικό

Το προσεχές χρονικό διάστημα θα εκδοθεί η πρώτη προκήρυξη πρόσληψης 500 λιμενοφυλάκων στο Λιμενικό Σώμα, ενώ μέσα στο 2026 θα ακολουθήσει άλλη μία με τον ίδιο αριθμό προσλήψεων. Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, κατά την επίσκεψή του στο λιμεναρχείο της Κεφαλονιάς, θα προστεθούν χίλια (1.000) στελέχη στο Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Ακτοφυλακή.

«Το έργο που επιτελεί το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική Ακτοφυλακή, είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια απομείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, καθώς οι οργανικές θέσεις είναι 9.500, αλλά ο πραγματικός αριθμός στελεχών που υπηρετούν, είναι κάτω από 8.000, όποτε χρειάζεται αυτή η ενίσχυση», τόνισε ο κ. Γκίκας και πρόσθεσε ότι έχει δρομολογηθεί και η ενίσχυση του εξοπλισμού.

«Παράλληλα, προχωράμε με ταχείς ρυθμούς τον εξοπλισμό του Σώματος, καθώς μέχρι το τέλος του χρόνου θα βγουν οι διαγωνισμοί για τα καινούργια πλοία. Ακολουθεί ο εκσυγχρονισμός των αεροπορικών μέσων, μικρότερα πλοία, συστήματα εντοπισμού, νέα drone. Πρόσφατα ο Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε την προμήθεια σημαντικού αριθμού drone για την επιτήρηση των θαλασσίων πάρκων και ων ΑΟΖ της χώρας. Πολύ σύντομα, με μια μεταβατική περίοδο δύο ή τριών ετών, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή θα έχει αυξήσει δραστικά τις επιχειρησιακές ικανότητες και την αποτελεσματικότητά του», ανέφερε.

Κίνητρα για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα

Επισκεπτόμενος και την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού των Ιόνιων Νήσων μαζί με τον τοπικό βουλευτή Π. Καππάτο, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη ναυτική εκπαίδευση αναβαθμίζοντας τις ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού με οικονομικά κίνητρα και αναβάθμιση των υποδομών.

«Η συγκεκριμένη ακαδημία αναβαθμίζεται με ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ της τάξεως του 1,16 εκατ.€ που περιλαμβάνει νέους προσομοιωτές, νέες αίθουσες διδασκαλίας τηλεδιδασκαλίας εργαστήρια κλπ. Επίσης η κυβέρνησή μας έλυσε ένα χρόνιο πρόβλημα των των φοιτητών των ακαδημιών και επιδοτεί πλέον και το δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι και έχει θεσπίσει επίδομα ετήσιο 3.400€ για κάθε μαθητή, που διευκολύνει βεβαίως τους φοιτητές», ανέφερε και πρόσθεσε ότι ως το τέλος του έτους θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης.

«Μέλημά μας είναι ακριβώς η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Είμαστε η πρώτη δύναμη στη ναυτιλία στον κόσμο και πρέπει να έχουμε τα δικά μας παιδιά, τους δικούς μας ανθρώπους, τους Έλληνες, στα πλοία μας», επισήμανε ο κ. Γκίκας.

Παναγιώτης Φωτεινόπουλος

Πηγή: ertnews.gr