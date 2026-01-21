Έρευνες της Δ.Α.Ο.Ε. σε κελιά των φυλακών Δομοκού και Μαλανδρίνου – Τι κατασχέθηκε

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκαν, βραδινές ώρες της Τρίτης 20 Ιανουαρίου 2026, έρευνες σε κελιά των Καταστημάτων Κράτησης Δομοκού και Μαλανδρίνου.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, πραγματοποίησαν ταυτόχρονες έρευνες σε κελιά των δυο Καταστημάτων Κράτησης, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-4- συσκευές κινητών τηλεφώνων,

φορτιστής κινητού τηλεφώνου και

τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, από αστυνομικούς των οικείων Αστυνομικών Τμημάτων, σχηματίσθηκαν δυο δικογραφίες σε βάρος -4- εγκλείστων, για -κατά περίπτωση- παραβίαση των μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία.

Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.