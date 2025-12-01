Έρευνες για αγνοούμενο ψαρά στην Πάργα

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Πάργας, των Συβότων, της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας, για περιστατικό ενός αγνοούμενου 60χρονου ημεδαπού αλιέα, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Λύχνος» Πάργας.

Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια αλιείας, ο 60χρονος έπεσε στη θάλασσα από το αλιευτικό σκάφος ιδιοκτησίας του, στο οποίο επέβαινε ακόμη ένα άτομο.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησαν έρευνες από δύο Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ιδιωτικά σκάφη, έναν ιδιώτη δύτη, ένα αυτόνομο υποβρύχιο ρομποτικό όχημα (ROV), ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς, ενώ απογειώθηκε και ένα αεροσκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας από ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου.

Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Πάργας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.