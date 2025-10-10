Επίτιμος Διδάκτορας του ΕΚΠΑ ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης - ΦΩΤΟ

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών αναγορεύτηκε, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε την 8η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην τελετή παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Δένδιας, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, επίτιμος καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος, o υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, μέλη της κυβέρνησης, εκπρόσωποι κομμάτων, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Μιχάλης Τιβέριος, βουλευτές, οι πρώην υπουργοί Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και Ευάγγελος Αποστολάκης, η πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νίκη Μαριόλη, οι αρχηγοί ΓΕΣ , Λιμενικού, και Πυροσβεστικού Σώματος, ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Αθανάσιος Ντόκος, ο γενικός γραμματέας Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ Νικόλαος Θωμαϊδης, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες του Ιδρύματος και ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Επίσκοπος Ευρίπου Χρυσόστομος.

Την προσφώνηση έκανε ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος.

Ακολούθησε παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγητή Δημήτριο Θωμάκο.

Η τελετή αναγόρευσης περιλάμβανε την ανάγνωση των κειμένων του Ψηφίσματος του Τμήματος, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Καθηγητή Δημήτριο Θωμάκο.

Ακολούθησε η τοποθέτηση επ΄ώμου του επιτηβεννίου της Σχολής από τον Κοσμήτορα, καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη.

Και στη συνέχεια η επίδοση τιμητικής πλακέτας στον τιμώμενο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη από τον Πρύτανη, Καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο.

Η τελετή κορυφώθηκε με την ομιλία του τιμωμένου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, με τίτλο: «Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων».

Στην προσφωνησή του ο Πρυτάνης καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος ανέφερε μεταξύ άλλων « Η εμπειρία του εκτείνεται πέρα από τα εθνικά σύνορα, καθώς έχει υπηρετήσει επί τριετία στο Διεθνές Επιτελείο της Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας της Ελλάδος του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και ως Επιτελής Σχεδιασμού των Επικοινωνιών της Συμμαχίας στο Αφγανιστάν, προβάλλοντας με άριστο τρόπο τη χώρα μας στο ανώτατο συμμαχικό επίπεδο. Παράλληλα, είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας του ΝΑΤΟ, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητά του στη διαχείριση σύνθετων διεθνών και διασυμμαχικών επιχειρήσεων.

Η αντίληψή του για τον σύγχρονο αξιωματικό συνδυάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα με τη συνεχή προσωπική βελτίωση. Ο ίδιος είναι υπόδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Φοίτησε με άριστα σε όλες τις σχολές και εκπαιδεύσεις του Όπλου των Διαβιβάσεων, ολοκλήρωσε διετείς σπουδές στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων και αποφοίτησε με διάκριση από τη Σχολή Πολέμου.

Ο τιμώμενος συνιστά ένα σπάνιο παράδειγμα διασταύρωσης της στρατηγικής σκέψης με την επιστημονική αριστεία ως Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με ερευνητικό έργο σε πεδία αιχμής όπως η κυβερνοπολεμική στρατηγική και η κρυπτασφάλεια.

Ο Στρατηγός Δημήτριος Χούπης έχει υπηρετήσει σε όλα τα κλιμάκια Διοικήσεως, συγκεντρώνοντας 22 έτη εμπειρίας σε θέσεις Διοίκησης.

Το 2019 ανέλαβε μια σπουδαία ακαδημαϊκή θέση ευθύνης ως Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, όντας ο πρώτος Διδάκτωρ που κατέλαβε τη θέση αυτή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εν συνόλω αναβάθμιση και την ισόρροπη ενίσχυση τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Ευελπίδων.

Τον Ιανουάριο του 2024, ανέλαβε τα καθήκοντα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και από την πρώτη κιόλας στιγμή προχώρησε σε δομικές τομές, ιδρύοντας τον Κλάδο Έρευνας και Καινοτομίας, το Σώμα Πληροφορικής και τη Διοίκηση Κατασκευών και Φυσικών Καταστροφών, χαράσσοντας το μέλλον των Ενόπλων Δυνάμεων με στρατηγικό όραμα.

Ως απόφοιτος του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης του ΓΕΕΘΑ, ο Στρατηγός Χούπης έδειξε στην πράξη ότι η ηγεσία συνδέεται με τη διαρκή μαθητεία και την εθελοντική προσφορά.

Τιμούμε στο πρόσωπό σας τον οραματικό ηγέτη που ενσαρκώνει την επιστημονική εμβρίθεια και την υψηλή αίσθηση καθήκοντος, ως Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας».

Φωτογραφίες: Δημήτρης Κωνσταντινίδης