Επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Σκοτώθηκαν 32 υπήκοοι Κούβας

Συνολικά 32 υπήκοοι της Κούβας σκοτώθηκαν το Σάββατο κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, στην πρωτεύουσα Καράκας και σε άλλες πόλεις, που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου της χώρας της Λατινικής Αμερικής Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η Αβάνα.

«Εξαιτίας της εγκληματικής επίθεσης που διαπράχθηκε από τη κυβέρνηση των ΗΠΑ εναντίον της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας (...) έχασαν τη ζωή τους 32 Κουβανοί κατά τη διάρκεια μαχών», εξήγησε η κυβέρνηση του προέδρου της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ με ανακοίνωσή της που αναγνώστηκε στην κρατική τηλεόραση.

Οι στρατιωτικοί των κουβανικών επαναστατικών ενόπλων δυνάμεων και στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών εκτελούσαν αποστολές στη Βενεζουέλα «κατόπιν αιτήματος των ομολόγων οργάνων» της χώρας, στενού συμμάχου της νήσου υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, διευκρίνισε η κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι κηρύσσει διήμερο εθνικό πένθος σήμερα Δευτέρα 5η Ιανουαρίου και αύριο Τρίτη 6η Ιανουαρίου σε ένδειξη φόρου τιμής στους πεσόντες και ότι λεπτομέρειες για τις κηδείες τους θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι στρατιωτικοί «εκπλήρωσαν με αξιοπρέπεια και ηρωισμό το καθήκον τους κι έπεσαν αφού πρόβαλαν σθεναρή αντίσταση, σε μάχη με τους επιτιθέμενους ή εξαιτίας βομβαρδισμών», κατά την ανακοίνωση της Αβάνας.

«Τιμή και δόξα στους γενναίους κουβανούς μαχητές που έπεσαν πολεμώντας τους τρομοκράτες με αυτοκρατορική στολή», υπερθεμάτισε μέσω X ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε σε δημοσιογράφους ότι «πολλά» μέλη του κουβανικού προσωπικού ασφαλείας του προέδρου της Βενεζουέλας Μαδούρο σκοτώθηκαν στην αμερικανική επιχείρηση του Σαββάτου. «Ξέρετε, σκοτώθηκαν πολλοί Κουβανοί χθες», είπε σε αντιπροσώπους του Τύπου στο προεδρικό αεροσκάφος, υπήρξαν «δυστυχώς πολλοί νεκροί στην άλλη πλευρά».

Το Καράκας, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο, δεν έχει δημοσιοποιήσει απολογισμό των νεκρών και των τραυματιών στην επίθεση των ΗΠΑ. Πηγή της εφημερίδας New York Times στην κυβέρνηση στο Καράκας έκανε λόγο μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί την ημέρα της επίθεσης για περίπου σαράντα νεκρούς.

Η Κούβα και η Βενεζουέλα έχουν στενές σχέσεις από τα τέλη των χρόνων του 1990, όταν ανέλαβε την εξουσία στη δεύτερη ο Ούγο Τσάβες (1999-2013). Το 2002, απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του ηγέτη της Βενεζουέλας είχε οδηγήσει στην αποστολή Κουβανών στο Καράκας για να εγγυώνται την ασφάλειά του.

Η Βενεζουέλα είναι ο κυριότερος προμηθευτής πετρελαίου της Κούβας, η οποία σε αντάλλαγμα προσφέρει στον σύμμαχό της ιατρικό προσωπικό.

Για τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, που δεν κρύβει ότι οι ΗΠΑ θέλουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η Κούβα είναι «έτοιμη να πέσει», όπως είπε χθες στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν.

Η νήσος της Καραϊβικής αντιμετωπίζει τα τελευταία πέντε χρόνια σοβαρή οικονομική κρίση με βασικές εκφάνσεις την έλλειψη συναλλάγματος και καυσίμων και τις συνεχείς διακοπές της ηλεκτροδότησης, λόγω του συνδυαστικού αντίκτυπου της σκλήρυνσης των αμερικανικών κυρώσεων, της μείωσης του τουρισμού και των διαρθρωτικών αδυναμιών της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας της.

Πριν εκφραστεί ο αμερικανός πρόεδρος, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, που έχει καταγωγή από την Κούβα, χαρακτήρισε την κυβέρνηση στην Αβάνα «τεράστιο πρόβλημα». Μιλώντας στο NBC News, είπε πως δεν θέλει να επιδοθεί σε σεναριολογία για τα «επόμενα βήματα», αλλά «νομίζω πως δεν είναι κανένα μυστήριο πως δεν είμαστε πολύ φίλοι του κουβανικού καθεστώτος, που, παρεμπιπτόντως, είναι αυτό που ενίσχυε τον Μαδούρο».

Ο κ. Ρούμπιο, δηλωμένος εχθρός της επανάστασης των Κάστρο, πιέζει εδώ και δεκαετίες η Ουάσιγκτον να ασκήσει πιο σκληρή πολιτική έναντι της Αβάνας, από την περίοδο που ήταν γερουσιαστής στη Φλόριντα.

Η σχέση ΗΠΑ -Κούβας χαρακτηρίζεται από εντάσεις από τα χρόνια της νικηφόρας επανάστασης υπό τον Φιδέλ Κάστρο το 1959, που ανέτρεψε τη δικτατορία του Φουλχένσιο Μπατίστα. Το επιφυλακτικό εγχείρημα του δημοκρατικού πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα να υπάρξει κάποια αναθέρμανση των σχέσεων της Ουάσιγκτον με την Αβάνα ακυρώθηκε μόλις ανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ την πρώτη του θητεία (2017-2021).