Επίσκεψη ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια στο Στρατιωτικό Μουσείο Καλπακίου - ΦΩΤΟ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο Καλπακίου Ιωαννίνων.

Παρόντες στην επίσκεψη ήταν οι Βουλευτές Ιωαννίνων Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφαλάς και Γιώργος Αμυράς, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης για θέματα του Τομέα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης Κωνστυαντίνος Κίτσιος και ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κωνσταντίνος Καψάλης

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον Διοικητή του Γ΄ Σώματος Στρατού/NRDC-GR Αντιστράτηγο Αθανάσιο Γαρίνη και τον Διοικητή της 8ης Μ/Π ΤΑΞ – VIII ΜΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ», Ταξίαρχο Βασίλειο Κολιό, ενημερώθηκε για τις δράσεις και τις ενέργειες για την αναβάθμιση και ανάδειξη των εκθεμάτων του.

Επίσης, είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στους χώρους του Μουσείου, όπου εκτίθενται εκθέματα – κειμήλια της Μάχης του Καλπακίου.