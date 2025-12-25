Επίσκεψη ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια στο 316 ΣΠΤΧ και στην ΠΕ ΑΣΔΙΘ, στην Ξάνθη - ΦΩΤΟ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, παρουσία του Διοικητή της 1ης Στρατιάς/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» Αντιστράτηγου Σταύρου Παπασταθόπουλου και του Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, Αντιστράτηγου Παναγιώτη Καβιδόπουλου, επισκέφθηκε σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στους Τοξότες Ξάνθης και την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, (ΑΣΔΙΘ).

Κατά την επίσκεψή του στο 316 ΣΠΤΧ, ο κ. Δένδιας άκουσε παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα της Θράκης και της Κέρκυρας από τη χορωδία της Ταξιαρχίας Υποστήριξης (ΤΑΞΥΠ), ενώ είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στους χώρους του Συνεργείου, να συνομιλήσει, όπως και να ανταλλάξει ευχές, με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας.

Στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού (ΣΠΤΧ) στην Ξάνθη αναπτύχθηκε και ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα το Τμήμα Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), ενισχύοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στρατού Ξηράς. Το Τμήμα διαθέτει τη δυνατότητα κατασκευής ΣμηΕΑ, με παραγωγή απαρτίων μέσω τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης, καθώς και τη συναρμολόγηση και ολοκληρωμένη διασύνδεση των ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών τους συστημάτων. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα άμεσων επισκευών ηλεκτρονικών και μηχανικών υποσυστημάτων ΣμηΕΑ, επιθεώρησης και ελέγχου των μέσων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις Μονάδες και το προσωπικό της ΑΣΔΙΘ. Το Τμήμα υποστηρίζει επίσης την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού των ΣμηΕΑ, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις κάθε αποστολής, ενώ έχει τη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένης εκπαίδευσης στο προσωπικό χειρισμού τους.

Επιπλέον, το 316 ΣΠΤΧ διαθέτει Κινητό Συνεργείο Κατασκευών ΣμηΕΑ, το οποίο αποτελεί αυτόνομη και πλήρως λειτουργική κινητή μονάδα για κατασκευή, επισκευή, ρύθμιση και δοκιμές ΣμηΕΑ επί του πεδίου. Πρόκειται για σύστημα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, αντίστοιχο με εκείνο του 306 ΕΒΤ, το οποίο δύναται να μετακινηθεί και να αναπτυχθεί σε προκεχωρημένους χώρους στο θέατρο επιχειρήσεων της ΑΣΔΙΘ. Είναι ενεργειακά αυτόνομο και παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής ανταλλακτικών και απαρτίων απευθείας στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Ο κ. Δένδιας δήλωσε μετά το πέρας της επίσκεψης:

«Χρόνια πολλά και καλά!

Σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, επέλεξα να βρίσκομαι εδώ, στην Ξάνθη, στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ο συνηθισμένος. Κάθε τέτοια μέρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέπτεται τις Μονάδες, εύχεται χρόνια πολλά στο προσωπικό, καθώς έχει τη συνταγματική υποχρέωση να ευχαριστήσει τα στελέχη για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην Πατρίδα. Να ευχηθεί το καλύτερο γι’ αυτούς, γι’ αυτές και τις οικογένειές τους.

Από την άλλη, υπάρχει κι ένας συμβολισμός -ο δεύτερος λόγος που βρίσκομαι εδώ. Εδώ στο 316 δημιουργείται η δεύτερη Μονάδα Παραγωγής Drones, κατηγορίας 1, FPV (First–Person View), στη χώρα μας. Μια δεύτερη Μονάδα η οποία θα έχει τη δυνατότητα κατασκευής 1.000 drones τον μήνα και θα δώσει στις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας τη δυνατότητα που απαιτεί η νέα εποχή. Είναι ένα βήμα, ένα σημαντικό βήμα για να πάμε μπροστά.

Και βέβαια, παραμένει το γεγονός ότι είμαστε στη Θράκη. Μια περιοχή με τεράστια γεωπολιτική σημασία. Μια περιοχή που αποτελεί το σύνορο της Ελλάδας και της Ευρώπης. Μια πολύ σημαντική περιοχή για εμάς.

Χρόνια πολλά και καλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους!».

Εν συνεχεία, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στην έδρα της ΑΣΔΙΘ. Παρουσία και του Δημάρχου Ξάνθης Στράτου Κοντού, η Μπάντα της ΑΣΔΙΘ έψαλε στον κ. Δένδια τα Κάλαντα των Χριστουγέννων. Ακολούθως, ο Υπουργός αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό της ΑΣΔΙΘ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Δένδιας επισκέφτηκε την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου, όπου συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Παντελεήμονα, με τον οποίο αντάλλαξε ευχές για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος.

(*Photο Credits: Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος)