Επίσκεψη Γιάννη Κεφαλογιάννη στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Την έδρα της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) -στο Βύρωνα Αττικής- επισκέφθηκε σήμερα ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, όπου ενημερώθηκε για την οργάνωση, την αποστολή, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις τρέχουσες δραστηριότητες της Σχολής, περιηγήθηκε στους χώρους της και συνομίλησε με στελέχη και σπουδαστές. Ο κ. Κεφαλογιάννης συνεχάρη τη διοίκηση και το προσωπικό για το εξαιρετικό τους έργο, ενώ συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ποιοτικής αναβάθμισης των σπουδών.

Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας υπογράμμισε ότι το «έδαφος είναι πρόσφορο και η ΣΑΝ έχει την ευκαιρία να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις και την εμπειρία της σχετικά με τις Α' Βοήθειες, και γιατί όχι, να κάνει και το επόμενο βήμα. Να δημιουργήσει το Διακλαδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Πολεμικού Τραύματος, ώστε να εκπαιδεύεται το υγειονομικό προσωπικό των ΕΔ, και όχι μόνο, επί της Τακτικής Φροντίδας Απωλειών Μάχης, αλλά και να δημιουργήσει εκπαιδευτές στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Παράλληλα επανέλαβε ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας «στηρίζει τις δράσεις για την ενίσχυση της γνώσης, καθώς και τις συνεκπαιδεύσεις με φίλιες χώρες μέσω συνεργιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως λόγου χάριν τις δράσεις του EMILYO (European Initiative for the Exchange of Military Young Officers), που στόχο έχει την υλοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού οράματος».

Απευθυνόμενος προς τις σπουδάστριες και τους σπουδαστές ο κ. Κεφαλογιάννης προέτρεψε «να επιδιώξετε την επιμόρφωσή σας, και να διεκδικήσετε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, ειδικότητες και εξειδικεύσεις σε διακεκριμένες σχολές εντός και εκτός Ελλάδας. Στην προσπάθειά σας αυτή, θα είμαστε αρωγοί και συνοδοιπόροι, καθώς έχουμε θέσει ως στόχο τη διαρκή επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση των ήδη υπαρχουσών δυνατοτήτων στην εκπαίδευσή σας».

Απευθυνόμενος ειδικότερα προς τους σπουδαστές από την Αλβανία, τους προέτρεψε «μαζί με τους Έλληνες συμμαθητές σας απλώστε γέφυρες φιλίας και γίνετε οι καλύτεροι πρεσβευτές των δύο χωρών».

Τον υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας υποδέχθηκαν ο διευθυντής του Κλάδου Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ υποναύαρχος Ιωάννης Πάττας και η διοικητής της Σχολής σμήναρχος, Κυριακή Πελέκη.