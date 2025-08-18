Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας: Οι Υπάλληλοι της Βουλής κινδυνεύουν περισσότερο από τους ένστολους;

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την πρόσφατη απόφαση για καταβολή επιδόματος «Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας» στους υπαλλήλους της Βουλής, τονίζοντας ότι οι στρατιωτικοί συνεχίζουν να μένουν εκτός αντίστοιχης ρύθμισης, παρά το υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας της αποστολής τους.

Στην ανακοίνωσή του, το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Ε.Σ. υπενθυμίζει τις δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ανατινάξεις βομβών, ρίψεις αλεξιπτωτιστών και πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων πάνω από πύρινα μέτωπα. Το Σωματείο επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με τους υπαλλήλους της Βουλής που ήδη αποζημιώνονται, οι στρατιωτικοί εξακολουθούν να στερούνται ανάλογης αναγνώρισης. Παράλληλα, ζητά να αρθεί η εξαίρεση που ισχύει για τη μη προσμέτρηση των αυξήσεων του επιδόματος επικινδυνότητας στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, χαρακτηρίζοντας την αλλαγή αυτή ως ένα πρώτο βήμα δικαίωσης.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση με τίτλο: Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας:

Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Σωματείου Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) συνεχώς είναι αποδέκτης θετικών σχολίων από Μέλη του (και όχι μόνο) για τις ενέργειες που προβαίνουν θεσμικοί παράγοντες της χώρας όπως αυτής του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων , ο οποίος μερίμνησε για την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης από 2500€ ως 4000€ στους Υπαλλήλους της Βουλής ως επίδομα «Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας» όπως προκύπτει από το ΦΕΚ Α΄/128/15-7-2025 όπου και τροποποίησε το προτελευταίο και τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 164Δ του Κανονισμού της Βουλής.

Είναι πολύ σώφρων και ορθό, να υπάρχει μέριμνα από την Πολιτεία για το εργαζόμενο προσωπικό που θέτει καθημερινά εαυτόν σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Σίγουρα η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας κατανοεί πως οι επιχειρήσεις που εκτελούν οι στρατιωτικοί, όπως οι ανατινάξεις βομβών, οι ρίψεις αλεξιπτωτιστών και οι πτήσεις των πυροσβεστικών Α/Φ και Ε/Π πάνω από πύρινα μέτωπα ωχριούν σε δείκτη δυσκολίας των κινδύνων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εργαζομένοι της Βουλής στους διαφόρους «δαιδαλώδεις» διαδρόμους και τις κλιματιζόμενες αίθουσες αυτού του νεοκλασικού κτηρίου.

Ως εκ τούτου, η υπαγωγή των στρατιωτικών στα «Βαρέα και Ανθυγιεινά» θα πρέπει να αναμένει τη «σειρά της» για δικαίωση, καθώς καταφανώς υφίστανται στο δημόσιο Υπάλλη-λοι που καθημερινά είναι αναγκασμένοι να εργάζονται σε πολύ πιο αντίξοες συνθήκες, από τις φουρτουνιασμένες θάλασσες, τις πίστες αεροσκαφών εν καιρώ καύσωνα κτλ. Αυτό όμως που θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο καλό βήμα είναι η κατάργηση της ΜΗ προσμέτρησης στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος οποιασδήποτε αύξησης δοθεί στο επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας μετά την 30-6-2025 Άρθρου 36 του νόμου 5223/2025 (ΦΕΚ 137/Α΄/31-07-2025).

Πηγή: neakriti.gr