Έκαψαν τη μηχανή Αστυνομικού

Με κείμενο που αναρτήθηκε στο Indymedia, η ομάδα «Αρνητές της Κοινωνικής Ειρήνης» ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό μοτοσυκλέτας που ανήκε σε Αστυνομικό.

Όπως σημειώνεται στο κείμενο ανάληψης της ευθύνης, η επίθεση έγινε τα ξημερώματα στις 25/7 σε ιδιωτικό μηχανάκι Αστυνομικού στην περιοχή του Ελληνικού.

Αποτέλεσμα ήταν να υποστεί σημαντική βλάβη.

Τα ξημερώματα στις 25/7 κάναμε εμπρηστική επίθεση σε ιδιωτικό μηχανάκι μπάτσου στην περιοχή του Ελληνικού. Αποτέλεσμα ήταν να υποστεί σημαντική βλάβη και να αναγκαστεί να το επισκευάσει. Η κίνησή μας αυτή δεν ήταν τυχαία καθώς επιλέξαμε να επιτεθούμε σε ένα ένστολο σκουπίδι σε μια περίοδο που το κράτος ενισχύει όλο και περισσότερο τα σώματα ασφαλείας με παραπάνω κονδύλια σε εξοπλισμούς και ανθρώπινο δυναμικό όπως επίσης και προνόμια για αυτούς. Αυτό γίνεται σε μια πρόσπαθεια του κράτους να θωρακίσει την εσωτερική κοινωνική ειρήνη ενάντια στις αντιστάσεις, σε όσους και όσες αγωνίζονται, στον εσωτερικό εχθρό, στον αναρχικό χώρο. Έτσι χρησιμοποιεί τους μπάτσους ως προστάτες των πολιτικά και οικονομικά ισχυρών, διασφαλίζοντας τα συμφέροντά τους. Στην ίδια στρατηγική στρατιωτικοποιεί την καταστολή και τον έλεγχο, αυστηροποιεί τους νόμους και τον ποινικό κώδικα. Παράλληλα, εκτοπίζει όσους περισσεύουν και αποστειρώνει το κέντρο των πόλεων και τους δημόσιους χώρους (πάρκα, πλατείες, πανεπιστήμια κ.α.), εκκενώνει καταλήψεις ενώ παίρνει παραπάνω σώματα ασφαλείας για να προστατέψει το εμπόρευμα, τον τουρισμό, τις κατασκευές, γενικότερα τα σχέδια εξευγενισμού και επενδυτικότητας εις βάρος των φτωχών και κατατρεγμένων.

Με αυτήν την κίνηση θέλουμε να υπενθυμίσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι για εμάς κανένας μπάτσους δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος και όλοι έχουν ευθύνη από τη στιγμή που αποφασίζουν συνειδητά να στηρίξουν με τη δουλειά τους το κράτος και την κυριαρχία.

Αφιερώνουμε αυτή τη δράση στη μνήμη του αναρχικού συντρόφου Κυριάκου Ξυμητήρη

Στέλνουμε εμπρηστικά σινιάλα αλληλεγγύης στις αναρχικές συντρόφισσες Μαριάννα και Δήμητρα που διώκονται για την ίδια υπόθεση

Οργή και λύσσα για την εκδικητική μεταχείριση του Maja T. που βρίσκεται στα κελιά-κολαστήρια του Ουγγρικού κράτους λόγω της αντιφασιστικής του δράσης

Αρνητές της Κοινωνικής Ειρήνης