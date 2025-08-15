Πένθος για τον 43χρονο Αστυνομικό, πατέρα δύο παιδιών, που «έφυγε» νωρίς

Σε ηλικία 43 ετών, «έφυγε» από τη ζωή ο αστυνομικός Νίκος Κίσσας, βυθίζοντας στο πένθος και στη θλίψη την οικογένειά του, φίλους και οικείους στη γενέτειρά του την Αμφίκλεια και φυσικά τους συναδέλφους του στην Ελληνική Αστυνομία.

Επρόκειτο για ένα λαμπρό παιδί, που η φιλοτιμία και η διάθεσή του για προσφορά στον συνάνθρωπο, τον κατέταξαν ως ένα αγαπητό άνθρωπο και οικογενειάρχη.

Διαβάστε επίσης

Υπηρέτησε με υψηλό φρόνημα την Ελληνική Αστυνομία, μέχρι όσο του επέτρεψαν οι δυνάμεις του, με τελευταία υπηρεσία τον Αστυνομικό Σταθμό Γραβιάς.

Η απώλειά του μεγάλη, ειδικά για τη σύζυγό του και τα δύο μικρά παιδάκια του που υπεραγαπούσε.

Το στερνό αντίο θα πουν φίλοι και συγγενείς το Σάββατο (16/8/25) στις 11:00’ το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου Αμφίκλειας.

Από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε κουράγιο στην οικογένεια και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…

Πηγή: lamiareport.gr